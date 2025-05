Sana alimentazione | a Salerno il 45 Congresso Nazionale della SINU

Dal 28 al 30 maggio 2025, Salerno ospiterà il 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) presso il Grand Hotel Salerno. Quest'importante evento riunirà esperti e studiosi di diverse discipline per approfondire i temi legati alla sana alimentazione e alle ultime innovazioni nel campo della nutrizione, promuovendo scambi e conoscenze tra professionisti del settore.

