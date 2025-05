San Raffaele primo caso al mondo di cammino recuperato in paziente paraplegico con lesione al cono midollare

Un paziente paraplegico di 33 anni ha fatto storia diventando il primo al mondo a ritrovare la capacità di camminare dopo una lesione al cono midollare. Grazie a un innovativo impianto di neurostimolazione e a un programma di riabilitazione all'avanguardia, il San Raffaele ha raggiunto un traguardo straordinario, aprendo nuove prospettive nel trattamento delle lesioni spinali.

L'uomo di 33 anni è tornato lentamente a camminare grazie all'impianto di neurostimolazione e a un programma innovativo di riabilitazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Raffaele, primo caso al mondo di cammino recuperato in paziente paraplegico con lesione al cono midollare

