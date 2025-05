San Martino al Cimino in lutto Augusto Morucci e Giuliano Gentili morti nella stessa notte

San Martino al Cimino è in lutto per la scomparsa di due suoi cittadini stimati, Augusto Morucci, 59 anni, e Giuliano Gentili, 69 anni, deceduti nella stessa notte. Entrambi erano figure emblematiche della comunità, apprezzati per il loro impegno e la loro amicizia, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La frazione ricorda con affetto la loro vita e il loro contributo alla comunità.

San Martino al Cimino in lutto. La frazione di Viterbo piange due padri, due amici, due uomini che hanno saputo farsi voler bene e morti prematuramente nella stessa notte: Augusto Morucci di 59 anni e Giuliano Gentili di 69. Entrambi molto conosciuti, apprezzati e benvoluti, si sono spenti... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - San Martino al Cimino in lutto, Augusto Morucci e Giuliano Gentili morti nella stessa notte

