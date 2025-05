San Giovanni Rotondo per ora non ha più un sindaco | si è dimesso Filippo Barbano

Il 27 maggio, il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni, segnando un momento di crisi politica per la città. Eletto il 26 giugno, Barbano si è trovato senza una maggioranza, rendendo necessario un passo indietro a meno di un anno dal suo insediamento. Questo articolo esplora le cause e le implicazioni di questa decisione.

Questa volta è vero e lo ha messo per iscritto: oggi 27 maggio il sindaco di San Giovanni Rotondo Filippo Barbano ha messo nero su bianco alle dimissioni, che ha firmato e protocollato. Eletto il 26 giugno, a meno di un anno, senza più la maggioranza eletta democraticamente dal popolo, il primo... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - San Giovanni Rotondo per ora non ha più un sindaco: si è dimesso Filippo Barbano

