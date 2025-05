san giorgio del sannio tangenti da 20mila euro per l appalto dei rifiuti

L'indagine della DDA di Napoli svela un presunto sistema corruttivo a San Giorgio del Sannio, con tangenti da 20mila euro legate all'appalto per la gestione dei rifiuti. Al centro dell'inchiesta, il tentativo di revocare l'appalto a favore della seconda classificata in cambio di un sostegno elettorale di 4mila voti, evidenziando gravi irregolarità nel processo di assegnazione dei lavori pubblici.

Revocare un appalto per consentire il subentro alla seconda classificata in cambio di un consistente appoggio elettorale, ben 4mila voti: c'è anche questo nell'indagine della Dda di Napoli su un sistema che sarebbe stato volto a condizionare l'assegnazione dei lavori pubblici tra Campania e Sicilia; inchiesta che vede 34 persone indagate, tra politici, amministratori e funzionari pubblici, intermediari e imprenditori. Al centro del presunto sistema ci sarebbe Nicola Ferraro, 64enne di Casal di Principe, già condannato in via definitiva per avere ricoperto il ruolo di referente del clan dei Casalesi proprio nel settore appalti...