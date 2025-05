Samsung introduce una gradita novità nella Calcolatrice della One UI 8

Samsung ha aggiornato l'app Calcolatrice nella One UI 8, portando nuove funzionalità alla Modalità scientifica e apportando miglioramenti significativi all'esperienza utente. Questa novità rappresenta un passo avanti per gli utenti che cercano strumenti più avanzati e pratici per le loro esigenze di calcolo. Scopriamo insieme le principali innovazioni introdotte in questo aggiornamento.

