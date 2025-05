Salvezza conquistata | La Fucina non muore

Un trionfo per la Fucina, che con determinazione e passione si guadagna la salvezza in Eccellenza. Luciano Pace, il cuore pulsante del progetto, esprime la sua gioia e respinge le critiche durante un'intervista accesa. Mentre la Fucina festeggia, l'Olginatese deve fare i conti con una retrocessione che segna un cambio di rotta. Scopriamo i dettagli di questa sfida emozionante e il futuro che attende la squadra.

Luciano Pace la tocca piano. Anzi, fortissimo. La sua Fucina si salva. Il suo progetto calcio misto social in Eccellenza, non retrocede e come dirĂ alla fine della sua intervista rovente caricata sui profili ufficiali del club, non muore. Ne fa le spese invece l’Olginatese che precipita in Promozione perchĂ© il doppio pareggio premia la meglio classificata squadra di Muggiò, partita per fare i playoff e complice un girone di ritorno, ma non solo, deficitario, è stata costretta a giocarsi la categoria agli spareggi. Dopo l’1-1 di Olginate, a Muggiò non segna nessuno e quindi può scattare la festa... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it