Salvato a Bologna il cane Argo | era legato alla catena in un appartamento abbandonato

Argo, un cane di razza molosso, è stato salvato da una situazione di estrema sofferenza a Bologna, dove era legato a una catena in un appartamento abbandonato. Senza cibo e con acqua sporca, il suo drammatico ritrovamento ha scosso la comunità. L'Organizzazione italiana protezione animali (Oipa) è intervenuta, denunciando la persona responsabile per maltrattamento. Scopri la storia di Argo e il suo viaggio verso una nuova vita.

Argo, un molosso abbandonato in un appartamento dismesso a Bologna è stato trovato legato con una catena a un termosifone, senza cibo e con acqua sporca. Salvato dall'Oipa, ora è al sicuro, mentre la persona che lo deteneva in quelle condizioni è stata denunciata per maltrattamento... 🔗 Leggi su Fanpage.it