Salute mille visite gratuite con l’Accademia dello Sport

L'Accademia dello Sport promuove un'iniziativa unica: mille visite mediche gratuite in un grande ambulatorio allestito presso la Cittadella di via Gleno. Questa settimana di salute, realizzata in collaborazione con gli ospedali, ha suscitato un notevole interesse, con posti già esauriti. Un'opportunità imperdibile per prendersi cura del proprio benessere in un ambiente sportivo e professionale.

