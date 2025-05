Salute e finanza | il nuovo binomio per il benessere dell’uomo Debutta NextEra il nuovo progetto di Azimut

In un'epoca in cui longevità e denatalità plasmano la società, Azimut lancia Nextera, un innovativo progetto che intreccia salute e finanza per promuovere il benessere globale dell'individuo. Con una popolazione che vive più a lungo, è cruciale garantire risorse adeguate e un sistema previdenziale sostenibile, affiancando al mantenimento della salute fisica e mentale strategie di investimento personali.

Bergamo. Longevità e denatalità. In mezzo una popolazione che vive più a lungo e che necessita di risorse e di un sistema previdenziale pubblico che tenga. In questo contesto è fondamentale mantenere non solo una buona salute fisica e mentale, ma anche attenersi a strategie di investimento personalizzate e di medio-lungo termine, garantendo una qualità di vita ottimale in ogni fase. Parte da qui NextEra di Tnb Project-Azimut presentato nella sera di lunedì 26 maggio al Teatro Sociale di Bergamo. Un’iniziativa innovativa, presentata come una nuova visione del wealth management, che vedrà la creazione, previa l’autorizzazione delle autorità competenti, di una nuova banca rete con un Dna digitale e multicanale in cui tecnologia, persone e PMI (Piccole e medie imprese) rappresenteranno le tre anime fondanti... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Salute e finanza: il nuovo binomio per il benessere dell’uomo. Debutta NextEra, il nuovo progetto di Azimut

Su questo argomento da altre fonti

Un nuovo paradigma della salute: condivisione di intenti per il benessere di comunità - 10 NOV - Costruire un nuovo paradigma della salute secondo un modello che sia ripetibile e facilmente applicabile anche - e soprattutto - in tempi di pandemia, fondato sul binomio “cura e ... 🔗Lo riporta quotidianosanita.it

Salute: presentato a Roma nuovo Advisory Board di Fondazione Campus Bio-Medico - (Adnkronos) - Presentato a Roma il nuovo Advisory Board scientifico nel corso dell’evento conclusivo del progetto ricerca 'Spine 4.0' promosso dall'Inail con la Fondazione e il policlinico ... 🔗Da msn.com

Salute, un nuovo studio rivela: i bambini che vivono vicino a spazi verdi hanno polmoni più sani - Tra le raccomandazioni dello studio spagnolo quella che le città siano progettate in modo da avere molti più spazi verdi Secondo un nuovo studio ... Barcellona per la salute globale, ha ... 🔗Secondo it.euronews.com

La Prova più temuta-----quella con lo Psicologo