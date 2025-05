Salto con gli sci doccia gelata per le donne La Tournée dei 4 trampolini femminile viene posticipata ancora

La Tournée dei 4 trampolini femminile subisce un ennesimo posticipo, alimentando la frustrazione delle atlete e degli appassionati. Come recita il noto detto popolare "Campa cavallo che l’erba cresce", l'attesa sembra interminabile, lasciando incertezze sul futuro di questa competizione. L'articolo esplora le implicazioni di questo ritardo e le speranze di una pronta risoluzione.

" Campa cavallo che l'erba cresce " recita un noto detto popolare, il cui significato è quello di essere di fronte a un'attesa perenne, senza che venga concretamente raggiunto qualsivoglia obiettivo. Si spera di non dover applicare il concetto alla versione femminile della Tournée dei 4 trampolini, la cui prima edizione sarebbe prevista per il 2026-27. La leggendaria manifestazione di salto con gli sci, nata nel 1953, vorrebbe da anni accogliere anche le ragazze volanti. Gli impianti tedeschi (Oberstdorf e Garmisch-Partenkirchen) lo hanno già fatto, ma affinché ci possa essere per davvero la Tournée, è necessario che anche gli organizzatori austriaci (Innsbruck e Bischofshofen) si muovano nella medesima direzione...

