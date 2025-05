Salmo l’album Ranch è certificato oro dopo sole due settimane

Salmo celebra un nuovo traguardo con l'album "Ranch", che ha ottenuto la certificazione di disco d'oro dopo appena due settimane dalla sua uscita. Dopo aver conquistato la vetta della classifica FIMI, il settimo lavoro in studio del rapper sardo continua a riscuotere consensi, consolidando ulteriormente il suo successo nel panorama musicale italiano.

Salmo conquista la certificazione disco d’oro con il nuovo album Ranch, dopo sole due settimane dalla sua pubblicazione. Un nuovo importante riconoscimento per Ranch: dopo il debutto in vetta alla classifica degli album più venduti, con i FIMI Awards di oggi il settimo lavoro in studio di Salmo ( Columbia RecordsSony Music Italy ) conquista la certificazione Disco d’oro, a sole due settimane dalla release. Nonostante il viaggio sonoro e visivo nel “rancho” di Salmo sia ancora alle battute iniziali, l’aura che Ranch sprigiona è già decisamente on fire: la nuova certificazione si va ad aggiungere alla già ricchissima collezione di Salmo -un totale di 76 Dischi di platino e 51 Dischi d’oro, per un artista che nel corso della sua carriera ha macinato oltre 4 miliardi di stream... 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Salmo, l’album Ranch è certificato oro dopo sole due settimane

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Certificazioni FIMI settimana 21: Sanremo 2025 sale a oltre 2.600.000 copie certificate; Classifica Album 8-15 maggio: al primo posto irrompe Ranch di Salmo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Classifica Album 8-15 maggio: al primo posto irrompe “Ranch” di Salmo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Si legge su msn.com

Salmo – Ranch - Salmo è tornato il 9 Maggio con “Ranch”, un disco che nella sua poliedricità sembra una vera e propria riflessione sull’identità artistica e personale. Ho una puntina nella gola che mi costringe a spu ... 🔗Secondo impattosonoro.it

Salmo: “Ranch” è aperto a tutti - Il rapper sardo Salmo pubblica il suo nuovo album “Ranch”, un lavoro che segna un ritorno alle radici un viaggio intimo e sonoro senza filtri. Salmo spalanca le porte del suo “Ranch”, il ... 🔗lagazzettadellospettacolo.it scrive

Salmo - Helvisback | Reaction by Jacquees ( back in the days )