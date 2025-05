Salis | serve altro linguaggio in politica impari rispetto da sport

Nell'ambito della politica, emerge la necessità di un linguaggio più rispettoso e maturo, in contrasto con gli attacchi personali sempre più frequenti. Durante un recente incontro a Genova, la posizione di chi vive lo sport, ambiente competitivo ma regolato da principi di rispetto, viene proposta come modello per una comunicazione politica più sana e costruttiva.

Genova, 27 mag. (askanews) - "L'ultimo mese è stato un bombardamento di attacchi personali di qualsiasi livello, raggiungendo dei picchi verso il basso notevoli che non mi aspettavo. Lo sport è un ambiente duro ed estremamente competitivo ma con delle regole, con il rispetto dell'avversario. Nella politica invece ho trovato un ambiente senza regole dove vale praticamente tutto, con atteggiamenti grotteschi e non degni di chi deve rappresentare le istituzioni. Noi non siamo mai scesi a quel livello". Lo ha detto la neo sindaca di Genova Silvia Salis, ex campionessa di lancio del martello, all'indomani della sua vittoria...

