Salerno truffa fondi agricoli Ue | sequestro da 1 milione

Un'inchiesta condotta dai Carabinieri ha portato al sequestro di beni per oltre 1,1 milioni di euro, rivelando una truffa legata a fondi agricoli europei nel salernitano. Il 27 maggio, le autorità hanno identificato 41 indagati coinvolti in irregolarità nell'ottenimento di finanziamenti, scossi dalle indagini coordinate dalla Procura europea. Questo caso evidenzia importanti questioni di frode nel settore agricolo.

Il 27 maggio i Carabinieri hanno sequestrato beni per oltre 1,1 milioni di euro nell’ambito di un’inchiesta su fondi europei ottenuti illecitamente da aziende agricole. L’indagine, coordinata dalla Procura europea e condotta nel salernitano, coinvolge 41 indagati. I finanziamenti sarebbero stati ottenuti con dati falsi e grazie alla complicità di tecnici e funzionari regionali... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Salerno, truffa fondi agricoli Ue: sequestro da 1 milione

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fondi Ue senza averne diritto: 41 indagati, coinvolti funzionari della Regione; Truffa milionaria sui fondi europei, tra gli indagati funzionari e un militare; Medioriente, Silvestri (M5S): Governo complice di Israele; Salerno, fondi agricoli europei ottenuti illecitamente: 14 indagati colpiti da sequestro. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Truffa fondi Ue per l'agricoltura, sequestro da oltre 1 milione - Beni per un valore complessivo di un milione e 137mila euro sono stati sequestrati a 14 persone nell'ambito di una inchiesta su fondi europei per l'agricoltura percepiti indebitamente. (ANSA) ... 🔗Da ansa.it

Salerno, maxi truffa fondi agricoli Ue. Indagati anche funzionario regionale e finanziere - Figurano anche un finanziere, ora in quiescenza, un funzionario regionale e un commercialista, nell'associazione a delinquere finalizzata a truffare l'Unione Europea e lo Stato italiano, scoperta dall ... 🔗Riporta napoli.repubblica.it

Salerno, ottenevano fondi agricoli Europei senza diritto: maxi sequestro - Le attività illecite, che hanno portato al sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Salerno, si sarebbero concentrate sull'indebita percezione ... 🔗Segnala 2anews.it