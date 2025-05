Salerno si inaugura lo Sportello d' Ascolto dell’associazione Pezzidicuore

Mercoledì 28 maggio, alle 17, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Salerno, si inaugurerà lo sportello di ascolto dell’Associazione APS Pezzidicuore. Sotto il motto “Mai più soli”, il progetto mira a offrire supporto e solidarietà a chi ne ha bisogno, rappresentando un importante passo verso la creazione di una comunità più unita e attenta alle esigenze di tutti.

E' in programma per mercoledì 28 maggio, alle 17, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Salerno, la cerimonia di inaugurazione dello sportello di ascolto dell’Associazione APS Pezzidicuore. La filosofia del progetto, riassunta nell’inciso “Mai più soli”, è improntata alla solidarietà... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Salerno, si inaugura lo Sportello d'Ascolto dell’associazione "Pezzidicuore"

Su questo argomento da altre fonti

Salerno: «Pezzi di cuore», centro ascolto per le famiglie separate; Genitori separati, sportello d’ascolto a Salerno; Salerno presentazione dell’apertura sportello di ascolto dell’Associazione Pezzidicuore APS; Sportello Pezzidicuore per genitori separati | la presentazione in Provincia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Salerno, si inaugura lo Sportello d'Ascolto dell’associazione "Pezzidicuore" - La filosofia del progetto, riassunta nell’inciso “Mai più soli”, è improntata alla solidarietà, all’accoglienza, all’ascolto e all’assistenza, pertanto, l’apertura del primo Sportello di Ascolto nel c ... 🔗Come scrive salernotoday.it

Salerno, domani l’inaugurazione dello sportello di ascolto - Mercoledì 28 maggio, alle 17, presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore in via Bottiglieri 21 a Salerno, si terrà la cerimonia di inaugurazione dello ... 🔗Si legge su zon.it

Salerno, “Mai più soli”: uno sportello di ascolto per famiglie e minori. Il 28 maggio il taglio del nastro - L'inaugurazione è in programma per mercoledì 28 maggio alle ore 17:00 presso la Chiesa di San Giuseppe Lavoratore ... 🔗Da infocilento.it

Felitto. Inaugurazione dello sportello della Camera di Commercio di Salerno