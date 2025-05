Salerno | sequestro di un milione di euro fondi europei per il settore agricolo 41 indagati

Un maxi sequestro di un milione di euro in fondi europei destinati al settore agricolo è stato effettuato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, coinvolgendo 41 indagati. I fondi, ottenuti indebitamente, hanno sollevato interrogativi sulla gestione delle risorse e sull'integrità del sistema di finanziamento agricolo. L'operazione rappresenta un'importante azione contro le frodi legate ai finanziamenti europei.

Maxi sequestro di fondi europei destinati al settore agricolo e ottenuti indebitamente. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro...

