Salerno maxi sequestro su fondi destinati al settore agricolo

Le forze dell'ordine hanno eseguito un maxi sequestro di beni destinati al settore agricolo a Salerno, per un valore di circa 1.137.000 euro. L'operazione, condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, è stata disposta dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta dell'Ufficio dei Procuratori Europei Delegati di Napoli. Scopriamo i dettagli di questa significativa indagine.

Tempo di lettura: 2 minuti I  Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli  hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, disposto dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta dell’Ufficio dei Procuratori Europei Delegati di Napoli, per beni del valore complessivo pari a circa 1.137.000,00 euro. Il provvedimento cautelare reale è stato emesso nei confronti di 14 persone ( su un totale di  41 soggetti indagati ), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe aggravate ai danni dell’Unione Europea, delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare corruzione) e falso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salerno, maxi sequestro su fondi destinati al settore agricolo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Salerno: sequestro di un milione di euro fondi europei per il settore agricolo, 41 indagati; Salerno, fondi europei per il settore agricolo ottenuti senza diritto: sequestro da un milione di euro e 41 indagati; Salerno, fondi agricoli europei ottenuti illecitamente: 14 indagati colpiti da sequestro; Salerno: Maxi sequestro per truffa ai fondi europei. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Salerno: sequestro di un milione di euro fondi europei per il settore agricolo, 41 indagati - Maxi sequestro di fondi europei destinati al settore agricolo e ottenuti indebitamente. I Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a un decreto di ... 🔗Lo riporta msn.com

Salerno, fondi agricoli europei ottenuti illecitamente: 14 indagati colpiti da sequestro - SALERNO - Fondi europei destinati al settore agricolo e allo sviluppo rurale percepiti indebitamente grazie a una fitta rete di complicità e corruzione. È questo il quadro emerso dall'inchiesta condot ... 🔗ilvescovado.it scrive

Ricevevano fondi europei per l'agricoltura senza diritto, 14 misure cautelari - A Salerno sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. 41 gli indagati. Coinvolti funzionari regionali e un appartenente alle forze dell'ordine ... 🔗Riporta rainews.it

Porto di Salerno, sequestrate 84 milioni di pasticche dell'Isis: erano nascoste in cilindri di carta