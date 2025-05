Sala | Sulla scuola a Ramelli la destra poteva pensarci prima

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, chiede il supporto del sindaco Giuseppe Sala per intitolare una scuola a Sergio Ramelli, il militante ucciso 50 anni fa. Sala, però, punta il dito contro la strumentalizzazione politica della questione, sottolineando che la responsabilità di affrontare il tema era già nelle mani della destra. La polemica riaccende il dibattito sulle memorie storiche e le loro implicazioni politiche.

MILANO – Il presidente del Senato Ignazio La Russa si aspetta il sostegno del sindaco Giuseppe Sala (foto) per l’intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventĂą ucciso 50 anni fa. “La questione la buttano addosso a me perchĂ© politicamente gli fa comodo – ha osservato Sala a margine di una conferenza stampa in Comune – Ma sono stati al governo tanti anni e potevano pensarci, perchĂ© adesso? Vedo che anche il deputato di FdI De Corato se ne lamenta. De Corato è stato vicesindaco, il centrodestra ha governato a lungo la cittĂ , si svegliano adesso con la richiesta? Così è sempre comodo”... 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Sala: “Sulla scuola a Ramelli la destra poteva pensarci prima”

Le notizie piĂą recenti da fonti esterne

Sala: 'Sulla scuola a Ramelli la destra poteva pensarci prima'; Sala, scuola intitolata a Ramelli? La destra poteva pensarci prima; Milano, Sala dice no a una scuola intitolata a Ramelli. Indignazione della destra: Alle vittime di sinistra sì...; “A Milano c’è il Varalli. Intitoliamo una scuola anche a Sergio Ramelli”: la proposta di La Russa (sulla scia di Sala). 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sala: 'Sulla scuola a Ramelli la destra poteva pensarci prima' - Il presidente del Senato Ignazio La Russa si aspetta il sostegno del sindaco Giuseppe Sala per l'intitolazione di una scuola a Sergio Ramelli, il militante del Fronte della gioventù ucciso 50 anni fa. 🔗msn.com scrive

Ramelli, Sala: «Il centrodestra ha governato per anni, potevano pensarci prima» - Il sindaco replica al centrodestra sull'intitolazione del liceo Molinari al giovane del Fronte della Gioventù ucciso da Avanguardia Operaia ... 🔗Come scrive milano.corriere.it

Scuola per Ramelli, Sala: “Il centrodestra ha governato per anni, potevano pensarci prima” - Continua la polemica tra il centrodestra e il sindaco sull’intitolazione del Molinari al giovane militante di destra ucciso da Avanguardia Operaia 50 anni fa ... 🔗Come scrive msn.com

RAMELLI, SALA: SCUOLA INTITOLATA? SERVE PERCORSO, NO IMPOSIZIONE