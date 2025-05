Sabaudia le riflessioni dei ragazzi durante il Viaggio della Memoria diventano un diario

Dal 23 al 28 gennaio, trenta studenti delle terze medie di Sabaudia hanno intrapreso un significativo Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau, in occasione dell'80° anniversario della liberazione. Durante questa intensa esperienza, le loro riflessioni sono state raccolte in un diario, trasformando il ricordo in un impegno attivo per la responsabilità e la consapevolezza storica. In questo articolo, esploriamo le loro parole e il significato di questo viaggio.

Sabaudia, 27 maggio 2025- A Sabaudia la memoria non è retorica, ma responsabilità. Dal 23 al 28 gennaio, trenta studenti delle terze medie degli istituti “Cencelli” e “Giulio Cesare” hanno partecipato al Viaggio della Memoria ad Auschwitz-Birkenau, in occasione dell’80° anniversario della liberazione del campo. Un’esperienza che segna, che parla più di mille lezioni. L’Amministrazione comunale non si è limitata a sostenere economicamente il progetto, ma ha scelto di fare di più. Di raccogliere le testimonianze dei ragazzi in un volume, Il Diario della Memoria, distribuito alle scuole del territorio... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Exploit canottieri a Sabaudia. Basso: “Ragazzi bravi nella dual career” - Gli altri ragazzi si sono comportati molto bene durante a Sabaudia, riuscendo anche a ottenere diverse finali. Nel complesso una spedizione molto positiva per il gruppo canoa. Ringrazio il CUS che, ... 🔗Riporta liguriasport.com

Sabaudia: rocambolesco incidente, feriti 4 ragazzi - Rocambolesco incidente oggi pomeriggio, in via Migliara 53, a Sabaudia. Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat 500 con a bordo 4 ragazzi è uscita di strada, si è cappottata ed è ... 🔗Scrive ilmessaggero.it

Palo di una giostra finisce su 15enne, è grave. Feriti anche altri due ragazzini - Una tragedia sfiorata quella consumatasi nella notte di sabato a Sabaudia, alla vigilia della festa dei lavoratori. E un 15enne di Roma è ora ricoverato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù ... 🔗roma.repubblica.it scrive

Disturbi alimentari, boom dei casi tra i ragazzi durante la pandemia: ecco le testimonianze