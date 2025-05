Sabatini controcorrente | Inter a mancare sono stati i titolari

Sandro Sabatini analizza la stagione dell'Inter, evidenziando l'assenza di contributi significativi da parte delle riserve in attacco. Durante un intervento a Pressing, il giornalista appare critico nei confronti della narrazione corrente riguardo al futuro di Simone Inzaghi e invita a riflettere su aspetti meno esplorati delle prestazioni della squadra.

Sandro Sabatini si è pronunciato in merito al futuro di Simone Inzaghi, indicando il suo ragionamento a proposito della stagione dell’Inter. LA VALUTAZIONE – Sandro Sabatini si è così espresso a Pressing: «Mancati i gol delle riserve in attacco? Esiste questa narrazione sulla stagione dell’Inter. Ma se si guarda il rendimento degli attaccanti, a mancare sono state le reti di Lautaro Martinez, non quelle di Arnautovic e Taremi. L’Inter ha inoltre il miglior attacco in Serie A». Sabatini analizza l’annata dell’Inter. Sul giudizio pesa una finale!. LA CONSIDERAZIONE – Sabatini ha poi proseguito: «Sperando che sabato arrivi una vittoria importantissima, possiamo dire che la stagione attuale è positiva perché l’Inter stata in corsa in tutte le competizioni... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sabatini controcorrente: «Inter, a mancare sono stati i titolari»

