Russia-Ucraina | Merz aumenta gittata armi Mosca | Si scavano la fossa

Nella notte scorsa, le forze armate russe hanno lanciato un attacco massiccio contro l'Ucraina, impiegando 60 droni, di cui 43 sono stati distrutti. Il Ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha anche espresso gratitudine alla Turchia per il supporto ricevuto. Questo nuovo sviluppo segna un ulteriore escalation nel conflitto tra Mosca e Kiev, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilitĂ regionale.

IN AGGIORNAMENTO – Nella notte scorsa le forze armate russe hanno attaccato l’Ucraina con 60 droni. Di questi 43 sono stati neutralizzati. Lo ha comunicato l’Areonautica di Kiev. Il ministro degli Esteri russo intanto, Sergey Lavrov, ha ringraziato la Turchia per l’assistenza offerta nell’organizzazione di negoziati diretti fra Russia e Ucraina. Lo riporta l’agenzia di stampa russa Ria Novosti. “Apprezziamo le opportunitĂ che la Repubblica turca ha offerto ancora una volta per la prossima fase dei negoziati diretti tra le delegazioni russa e Ucraina”, ha dichiarato Lavrov, parlando all’inizio dell’incontro a Mosca con il suo omologo turco, Hakan Fidan... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia-Ucraina: Merz aumenta gittata armi, Mosca: “Si scavano la fossa”

