Russia uccidere Vladimir Putin? Non cambierà le cose

Il tentativo di eliminare Vladimir Putin segna un episodio di politica internazionale complessa, rivelando come anche fallimenti possano alimentare teorie dietrologiche. Nonostante l'attacco all'elicottero presidenziale, la situazione in Russia e in Ucraina rimane invariata, evidenziando le difficoltà nel cambiare il corso degli eventi attraverso l'azione violenta e la resilienza del regime putiniano, noto per la sua severità e mancanza di ironia.

Il tentativo fallito innesca una scontata dietrologia su quello che poteva essere e non è stato. Vladimir Putin scampa al piano ucraino di abbattere l’elicottero con cui si stava spostando, e lascia le cose esattamente com’erano, salvo dover aggiungere che la proverbiale mancanza di umorismo del russo lo avrà fatto incarognire ancora di più contro Volodimir Zelensky e contro Kiev già martoriata dal cielo da sciami di droni. La questione che spariglia le carte è che sì, l’attentato aveva come obiettivo strategico di accorciare la guerra, ma il conflitto è praticamente e da tempo già vinto dall’uomo del Cremlino... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Russia, uccidere Vladimir Putin? Non cambierà le cose

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Russia, uccidere Vladimir Putin? Non cambierà le cose | .it; Mosca accusa Kiev: ha tentato di abbattere con i droni l’elicottero di Putin nel Kursk; Hanno tentato di uccidere Putin colpendo l'elicottero con una flotta di droni: la clamorosa rivelazione di Mosca; L’accusa della Russia: Kiev ha tentato di abbattere l’elicottero di Putin nella regione di Kursk. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trump attacca Putin come mai prima: “Sta impazzendo. Così porterà alla caduta della Russia” - Missili sulle città, civili uccisi, razzi e droni in piena notte. È questa la premessa da cui parte Donald Trump per pronunciare, per la prima volta da ... 🔗Scrive thesocialpost.it

Guerra in Ucraina, Trump contro Putin, “è impazzito, porterà la Russia alla caduta” - Trump accusa Putin di essere "impazzito" per gli attacchi in Ucraina. Zelensky chiede più sanzioni, ma la pace resta lontana. Ultime notizie sul conflitto. 🔗Secondo blogsicilia.it

Trump: "Putin è impazzito, la Russia cadrà se tenta di conquistare tutta l'Ucraina" | "Zelensky crea problemi ogni volta che parla" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.188. Duro affondo del presidente Usa Donald Trump nei confronti di Vladimir Putin: "Non sono contento. Non mi piace quello che sta facendo, non mi piace per nie ... 🔗Riporta msn.com

BREAKING NEWS: Ukraine Reacts To Reported Assassination Attempt On Putin