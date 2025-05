Russia choc minaccia senza precedenti al paese europeo | Sprofonderete come l’Ucraina

Una dichiarazione allarmante da Mosca scuote l'Europa: il portavoce del Cremlino ha lanciato una minaccia senza precedenti, avvertendo che il continente potrebbe subire lo stesso destino dell'Ucraina. Con toni bellicosi, si evidenziano scenari di conflitti imminenti e possibili attacchi ai confini orientali della NATO, mentre la comunità internazionale si prepara a rispondere a questa escalation di tensione.

Una nuova e durissima minaccia è arrivata da Mosca all’Europa intera, alimentando il già teso panorama geopolitico del continente. Il portavoce del Cremlino ha evocato scenari di guerra su larga scala e ipotetici attacchi ai confini orientali della Nato, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha pronunciato parole che sembrano voler incendiare la diplomazia internazionale. Intanto, il presidente della Lituania, Gitanas Nauseda, ha denunciato senza mezzi termini l’aggressività russa, invocando un nuovo pacchetto di sanzioni “che assomigli davvero a una molotov”, sollecitando l’Unione Europea a rispondere con fermezza alla minaccia rappresentata da Vladimir Putin... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

