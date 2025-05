Rula Jebreal | “A Gaza un genocidio coloniale Meloni e Netanyahu alleati nell”internazionale nera’”

Rula Jebreal, giornalista e scrittrice, denuncia il "genocidio coloniale" in atto a Gaza, descrivendo la situazione come una "soluzione finale" programmata. Critica il governo Meloni per la sua alleanza con Israele, sottolineando il disinteresse per i diritti umani dei palestinesi, visti come una "sottospecie". L'articolo esplora le implicazioni politiche e morali di queste relazioni internazionali.

La giornalista e scrittrice Rula Jebreal: "Siamo assistendo alla soluzione finale del genocidio programmato a Gaza. Gli israeliani non vedono i palestinesi come esseri umani, ma come sottospecie da sterminare". E sul governo Meloni: "Ha stretto un accordo con Israele sulla cybersecurity, e continua a importare ed esportare armi, fare affari, facendo profitto mentre scorrono fiumi di sangue"

