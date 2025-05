Daniele Rugani potrebbe diventare il primo rinforzo della Juventus in vista del Mondiale per Club. Con la squadra bianconera che studia un piano strategico, l'attenzione è rivolta alla sua convocazione e alle potenzialità di rinforzare il roster. Scopriamo insieme gli aggiornamenti e gli sviluppi in arrivo dalla Continassa per questo importante appuntamento internazionale.

Rugani Juventus, sarà lui il primo rinforzo dei bianconeri per il Mondiale per Club? Alla Continassa hanno un piano preciso: tutti gli aggiornamenti. Nella lista dei calciatori bianconeri convocati da Tudor in vista del Mondiale per Club in programma da metà giugno a metà luglio negli Stati Uniti ci sarà con ogni probabilità anche Daniele Rugani. Il difensore, di rientro dopo la stagione in prestito in Olanda all' Ajax, dovrebbe infatti far parte della spedizione della Juventus nel nuovo continente. A riportarlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.