Rubavano su commissione fari e sportelli d’auto per poi rivenderli smantellata banda di ladri

I carabinieri di Catania hanno smantellato un'organizzazione criminale responsabile di furti su commissione di fari e sportelli d'auto. L'indagine, coordinata dalla Procura distrettuale, ha portato all'arresto di quattro individui, accusati di furto e attività illecite nel settore automotive, rivelando un'operazione ben orchestrata nel mercato nero delle parti automobilistiche.

Un’organizzazione criminale specializzata nel furto di parti di automobili è stata smantellata dai carabinieri del comando provinciale di Catania, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura distrettuale. Quattro persone sono finite nel mirino della giustizia con accuse di furto e... 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Rubavano su commissione fari e sportelli d’auto per poi rivenderli, smantellata banda di ladri

Su questo argomento da altre fonti

Depredavano le auto in sosta a Catania e rivendevano fari e sportelli: chi sono i quattro della banda - Misure cautelari (due in carcere e due obblighi di dimora) per il gruppo di catanesi che rubava i pezzi. Scoperti dai carabinieri ... 🔗Segnala lasicilia.it

APPROFONDIMENTO TG DEL 14 MARZO 2023