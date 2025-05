Rubarono centinaia di euro dalle casse dell' hotel denunciati in due

Due bolzanini, un 28enne e un 39enne di Vadena ed Egna, sono stati denunciati per furto aggravato dopo aver rubato centinaia di euro dalle casse di un hotel. L’episodio, avvenuto il 28 aprile, ha messo in luce i precedenti penali dei due uomini, ora accusati di aver commesso il reato in concorso. Le indagini sono in corso per chiarire ulteriori dettagli sull'accaduto.

Sono finiti nei guai nelle scorse ore due bolzanini, un 28enne e un 39enne residenti nei comuni di Vadena ed Egna (entrambi inoltre con numerosi precedenti di polizia), denunciati poiché ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato in concorso, consumato lo scorso 28 aprile in un albergo di...

