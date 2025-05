Rubano una bottiglia di vino e poi picchiano il cameriere tre giovani nei guai a Como

Tre giovani sono stati denunciati a Como per tentata rapina e lesioni dopo aver aggredito un cameriere in un bar. L'incidente è avvenuto dopo un furto di una bottiglia di vino, culminando in una violenta aggressione. Le autorità hanno emesso provvedimenti restrittivi nei confronti degli aggressori.

Tre giovani denunciati a Como per tentata rapina e lesioni dopo aver aggredito un cameriere in un bar. Emessi provvedimenti restrittivi... 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Rubano una bottiglia di vino e poi picchiano il cameriere, tre giovani nei guai a Como

Ne parlano su altre fonti

Rubano una bottiglia di vino e poi picchiano il cameriere, tre giovani nei guai a Como - Tre giovani denunciati a Como per tentata rapina e lesioni dopo aver aggredito un cameriere in un bar. Emessi provvedimenti restrittivi. 🔗Secondo virgilio.it

Rubano monopattino elettrico e vino, denunciati - Due persone denunciate, rispettivamente per il furto di un monopattino elettrico a Petritoli (Fermo) e di tre bottiglie di vino a Falerone (Fermo) e una arrestata a Porto Sant'Elpidio (Fermo ... 🔗Da ansa.it

Rubano bottiglie di vino e un monopattino: due denunciati - tre bottiglie di vino, del valore complessivo di 120 euro. Le indagini dei carabinieri hanno permesso di identificare il 45enne e denunciarlo per il reato di furto. Le operazioni citate ... 🔗Riporta msn.com

Capodanno