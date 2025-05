Rubano il portafogli ad una bagnante e tentano di fare acquisti con la sue carte di credito | 2 arresti a Battipaglia

Due uomini sono stati arrestati a Battipaglia dopo aver rubato il portafogli di una bagnante in uno stabilimento balneare. I malviventi, M.V. e G.C., hanno tentato di utilizzare le carte di credito della vittima per effettuare acquisti, ma le loro azioni non sono rimaste impunite. L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio nella zona Spineta, portando a un intervento tempestivo delle autorità .

Avrebbero sottratto il portafogli ad una cliente di uno stabilimento balneare nella zona Spineta di Battipaglia, tentando poi di effettuare acquisti con le carte di credito custodite all'interno. Ma non l'hanno passata liscia M.V. e G.C. che, nel pomeriggio di domenica, sono stati raggiunti

