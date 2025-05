Ruba un' automobile a Zafferana arrestato dai carabinieri in città grazie al segnale gps

Un uomo di 52 anni, catanese, è stato arrestato dai carabinieri per il furto di un'automobile a Zafferana Etnea, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine e al segnale GPS del veicolo rubato. L'incidente è avvenuto nella frazione Fleri, intorno alle due di notte, quando la centrale ha ricevuto la segnalazione del furto in corso.

