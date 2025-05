Ruba corrente elettrica e picchia i poliziotti | obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 38enne

Un trentottenne di Palma di Montechiaro è stato arrestato per furto di corrente elettrica e violenza nei confronti delle forze dell'ordine. Il giudice del tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto e imposto una misura cautelare che prevede l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Scopriamo i dettagli di questo caso che ha destato scalpore nella comunità locale.

Arresto convalidato e misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte a settimana. Lo ha deciso il giudice del tribunale di Agrigento per il trentottenne palmese che era stato arrestato, dai poliziotti del commissariato cittadino, per le ipotesi di reato di... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ruba corrente elettrica e picchia i poliziotti": obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per 38enne

