Rovella nuova idea dell’Inter | contropartita sul piatto e la Lazio ribatte

Nicolò Rovella entra nel mirino dell'Inter, che ha presentato una proposta alla Lazio comprendente una contropartita. La dirigenza nerazzurra è attenta a rinforzare la squadra, e la risposta dei biancocelesti potrebbe influenzare le prossime trattative. Scopriamo i dettagli di questo nuovo interesse e le reazioni della Lazio in vista della prossima stagione.

NUOVO INTERESSE – Sul finire dell'impegnativa stagione nerazzurra, spunta un nuovo nome per il mercato estivo dell'Inter: quello di Nicolò Rovella. L'interesse del club nerazzurro per il centrocampista non sorprende particolarmente, considerando che la dirigenza è particolarmente orientata verso profili giovani e di nazionalità italiana. Il classe 2001 della Lazio, in prestito dalla Juventus, quindi, potrebbe proprio fare al caso di Piero Ausilio, che si sarebbe già mosso avanzando una proposta ai biancocelesti...

