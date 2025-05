Romeo e Giulietta torna a incantare il Castello Lancellotti di Lauro

Il 2 giugno 2025, il Castello Lancellotti di Lauro ospiterà una straordinaria versione itinerante di "Romeo e Giulietta" a cura di Controtempo Theatre. Questo atteso evento teatrale promette di incantare il pubblico, trasformando il suggestivo castello in un palcoscenico vivente per una delle storie d'amore più celebri di sempre. Con due repliche in programma, l'atmosfera storica sarà il perfetto sfondo per un'esperienza unica.

Il prossimo 2 giugno 2025 il suggestivo Castello Lancellotti farà da cornice a uno degli eventi teatrali più attesi: Romeo e Giulietta di Controtempo Theatre. Lo spettacolo, diretto e prodotto dalla compagnia, sarà proposto in una speciale versione itinerante, con due repliche previste alle ore... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Romeo e Giulietta" torna a incantare il Castello Lancellotti di Lauro

