Romea interventi per la sicurezza ma la Regione vuole una variante

La statale 309, nota come "Romea", è tra le strade più insidiose d'Italia, con un preoccupante numero di incidenti mortali. Con un traffico giornaliero che tocca quota 27mila veicoli, di cui il 13% pesanti, la necessità di interventi per la sicurezza è diventata urgente. Tuttavia, la Regione propone una variante per affrontare questa emergenza, come emerso durante un recente vertice.

La statale 309, più comunemente "Romea", è considerata una delle strade più pericolose d'Italia: gli incidenti continuano a essere numerosi, molti mortali, e il traffico giornaliero arriva a punte di 27mila veicoli, il 13% dei quali sono mezzi pesanti. Ieri se ne è parlato in un vertice del... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Romea, interventi per la sicurezza ma la Regione vuole una variante

Ne parlano su altre fonti

Comitati Ordine e Sicurezza di Venezia e Rovigo riuniti a Chioggia; Cinque morti in un mese. Ora basta; Romea, ancora discussioni ma nessun passo avanti concreto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Romea, interventi per la sicurezza ma la Regione vuole una variante - Ieri l'incontro tra prefetti di Venezia e Chioggia, oggi Anas ha presentato il proprio studio dei flussi. Il grosso del traffico è "locale" ... 🔗Segnala veneziatoday.it

Incidenti stradali, la Statale Romea è una delle strade più pericolose d'Italia - Vertice del comitato per la sicurezza. Più pattuglie, controlli anche dall'alto con elicotteri e droni, installazione di nuovi tutor ... 🔗Si legge su rainews.it

Romea, l'assessore regionale alle Infrastrutture Elisa De Berti: «Inutile pensare a un’intera nuova strada, servono interventi più puntuali» - Elisa De Berti, assessore regionale alle Infrastrutture, fa il punto sulla Romea, alla luce dello studio di traffico condotto da Anas secondo cui le maggiori criticità sono nel tratto ... 🔗Segnala ilgazzettino.it

Strada statale Romea, la De Berti coinvolge Salvini