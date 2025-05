Romania Georgescu lascia la politica Ma resta indagato per avere promosso idee fasciste e legionarie

Calin Georgescu, esponente di spicco dell'ultradestra romena, si ritira dalla politica, ma rimane sotto indagine per aver promosso ideologie fasciste e legionarie. La sua controversa vittoria al primo turno delle presidenziali è stata annullata dalla Corte Costituzionale per presunti interventi russi, trasformando la sua vicenda in un caso emblematico della crisi politica attuale in Romania.

La sua vittoria al primo turno delle presidenziali in Romania era diventata un caso politico, visto che era stata annullata da parte della Corte Costituzionale per presunte interferenze russe sul voto. Ma ora Calin Georgescu, l’esponente dell’ultradestra romena che ha segnato gli eventi politici degli ultimi mesi nel Paese balcanico, ha annunciato la sua intenzione di abbandonare la politica. In un messaggio video su Facebook, Georgescu ha affermato di voler concentrare ora “tutta l’attenzione e l’energia sulla propria famiglia” che, a suo dire, “ha bisogno di tranquillità e soprattutto di salute dopo questo periodo intenso e tumultuoso... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Romania, Georgescu lascia la politica. Ma resta indagato per avere “promosso idee fasciste e legionarie”

