Romania Calin Georgescu si ritira dalla politica era stato escluso da presidenziali per interferenze russe dopo vittoria al primo turno - VIDEO

Calin Georgescu, ex candidato alla presidenza della Romania, annuncia il ritiro dalla politica dopo essere stato escluso dalle elezioni presidenziali a causa di presunti legami con la Russia. A 63 anni, Georgescu sostiene che il suo percorso nel movimento sovranista sia giunto al termine, segnando un'importante svolta nella sua carriera politica.

"Ho deciso di porre fine alla mia partecipazione attiva al processo politico, considerando che questa fase del movimento sovranista, dal mio punto di vista, è giunta al termine"

