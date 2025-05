Romania | C?lin Georgescu ha annunciato il suo ritiro dalla politica

Calin Georgescu, ex candidato alla presidenza rumena e figura di spicco dell'estrema destra, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla politica. In un comunicato, ha dichiarato di non avere intenzione di unirsi a nessun partito né di fondarne uno nuovo, segnando così la fine di un capitolo significativo nella sua carriera politica.

L'ex candidato alla presidenza in Romania, Călin Georgescu, ha annunciato il suo ritiro dalla politica. Georgescu, esponete dell'estrema destra rumena, ha anche detto che non aderirà a nessun partito né ne fonderà uno nuovo.

