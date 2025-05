Roma truffe a sfondo sessuale | tre arresti per rapina ed estorsione

A Roma, tre individui, tra cui due uomini e una donna, sono stati arrestati per rapina e estorsione a sfondo sessuale. Utilizzando un sistema collaudato per adescare vittime online, i malviventi agivano mettendo in atto strategie di ricatto dopo aver incontrato le loro prede. L’operazione è il risultato di un’indagine condotta dai Carabinieri della compagnia di Roma Piazza, che ha messo fine a questa allarmante attività criminale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Adescavano le vittime online, poi le rapinavano con uno schema collaudato. Tre persone – due uomini e una donna – sono state arrestate con l’accusa di rapina aggravata ed estorsione, al termine di un’indagine congiunta condotta dai Carabinieri della compagnia di Roma Piazza Dante e dagli agenti del V Distretto Prenestino della Polizia di Stato. Per il trio è stata disposta la custodia cautelare in carcere, in attesa del processo. Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma, i tre utilizzavano un profilo unico su diversi siti per incontri a sfondo sessuale. Dopo aver adescato le vittime e concordato prestazioni a pagamento, l’incontro avveniva presso un appartamento riconducibile ai malviventi... 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, truffe a sfondo sessuale: tre arresti per rapina ed estorsione

Cosa riportano altre fonti

Estorsioni on line a sfondo sessuale, arrestato l'ex comandante della polizia municipale di Castellammare - Fra i tre arrestati dai carabinieri di Trapani e dalla sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma ... truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente ... 🔗Segnala trapani.gds.it

Castellammare, estorsioni a sfondo sessuale sul web: arrestato ex comandante dei vigili urbani - classe '54 Tra i tre arrestati dai carabinieri di Trapani e dalla sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma, con l’accusa di estorsione, truffa, diffusione illecita ... 🔗lasicilia.it scrive

Estorsioni a sfondo sessuale online, tre indagati a Trapani - I carabinieri del comando provinciale di Trapani e della sezione criptovalute del comando antifalsificazione monetaria di Roma ... truffa, diffusione illecita di immagini e video sessualmente ... 🔗Segnala msn.com

Soldi in cambio di video hard, sventato ricatto sessuale a Roma