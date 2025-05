Roma trova 100 euro al bancomat e li restituisce alla banca

Un gesto di onestà a Roma: un cittadino ha trovato due banconote da cinquanta euro abbandonate in un bancomat in via Tuscolana e ha deciso di restituirle alla banca. Questa azione, avvenuta probabilmente per distrazione, evidenzia il valore della trasparenza e dell'integrità nella società attuale. Un esempio da seguire in un’epoca in cui gli atti di generosità sembrano rari.

Erano rimaste incustodite le due banconote da cinquanta euro lasciate, probabilmente per distrazione, nello sportello atm di una filiale in via Tuscolana a Roma, all’altezza di via dell’Aeroporto. Secondo quanto riporta il quotidiano il Messaggero, quell’esigua somma di denaro prelevato, ma non ritirato, è stata poco dopo notata da un passante che ha consegnato l’importo alla banca della zona, sperando di poter identificare, così facendo, il legittimo proprietario. In un secondo momento lo sconosciuto (il benefattore ha richiesto di mantenere l’anonimato) ha poi condiviso un post su un gruppo social per allertare la popolazione del quartiere e risalire al correntista... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, trova 100 euro al bancomat e li restituisce alla banca

