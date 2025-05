Roma rapina in un distributore di benzina ad Ardea | ucciso un 35enne

Una rapina tragica ha scosso Ardea, nei pressi di Roma, dove un dipendente di un distributore di benzina è stato assassinato. La vittima, un uomo di 35 anni di origine indiana, è stato accoltellato intorno a mezzogiorno. Nonostante i soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare, gettando un'ombra di dolore e indignazione sulla comunità locale.

Il dipendente di un distributore di carburanti è stato ucciso in una rapina. È successo a Tor San Lorenzo, nei pressi di Ardea in provincia di Roma. La vittima, un uomo di 35 anni di origini indiane, è stata accoltellata questa mattina poco prima delle 12. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte del personale del 118 che ha tentato, per circa un'ora, di salvarlo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagni adi Anzio che hanno immediatamente avviato le indagini... 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Roma, rapina in un distributore di benzina ad Ardea: ucciso un 35enne

