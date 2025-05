Roma rapina in un distributore di benzina | 36enne muore accoltellato

Un grave episodio di violenza si è verificato a Roma, dove un gestore di un distributore di benzina di 36 anni è stato accoltellato durante una rapina. L'aggressore, fuggito a bordo di una moto, ha scatenato un'intensa caccia all'uomo con posti di blocco disseminati in tutta l'area. La tragica vicenda ha scosso la comunità locale, evidenziando il crescente problema della sicurezza.

La vittima è il gestore dell'impianto ed è stato aggredito da un malvivente, poi fuggito a bordo di una moto. Posti di blocco in tutta l'area... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, rapina in un distributore di benzina: 36enne muore accoltellato

