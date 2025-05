Roma Ranieri sul nuovo allenatore | Dateci fiducia non voglio far nomi

La Roma si prepara a una stagione cruciale con nuove prospettive e sfide all'orizzonte. Dopo aver raggiunto la qualificazione per l'Europa League, l'attenzione si sposta sulla scelta del nuovo allenatore. Ranieri invita a riporre fiducia nel progetto, senza svelare nomi, mentre la dirigenza è chiamata a costruire una squadra competitiva in ogni reparto.

La stagione si è appena conclusa ma per la Roma è già tempo di valutazioni importanti. Dopo aver centrato la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League, infatti, i giallorossi dovranno costruire una rosa importante, completa in ogni reparto. Al tempo stesso, però, è necessario trovare il nuovo allenatore, quell’uomo che avrà il compito di guidare la squadra nel suo nuovo ciclo. I Friedkin starebbero seguendo diverse piste per la panchina, anche grazie all’aiuto del nuovo senior advisor Claudio Ranieri. L’ormai ex coach di Testaccio vorrebbe scovare un profilo in grado di gestire una piazza esigente ed importante come quella capitolina... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ranieri sul nuovo allenatore: “Dateci fiducia, non voglio far nomi”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, Claudio Ranieri: Il nuovo allenatore? Posso dire che sarà più giovane di me; Ranieri tra scaramanzia e realismo: La Roma non andrà in Champions. Poi parla del nuovo allenatore; Claudio Ranieri annuncia il nuovo allenatore della Roma: C'è già l'accordo; Ranieri mantiene il segreto sul nuovo allenatore della Roma: Non lo dico nemmeno a mio fratello. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gasperini si avvicina alla Roma. Ranieri: «Il nuovo allenatore sarà una scelta valida. Il tecnico dell'Atalanta? Non faccio nomi» - Claudio Ranieri ha ricevuto questo pomeriggio in Campidoglio il ‘Premio Simpatia 2025’. Prima di arrivare nella Sala della Protomoteca è stato ricevuto dal Sindaco Gualtieri ... 🔗Riporta ilmessaggero.it

In attesa del nuovo allenatore, Ranieri si concede una passeggiata in centro - (Adnkronos) - Claudio Ranieri è stato visto oggi al Ghetto ebraico mentre faceva una passeggiata nel centro di Roma. L'allenatore giallorosso si è fermato con alcuni tifosi e appassionati per scattare ... 🔗Secondo msn.com

Roma, da Fabregas a Gasperini: gli scenari per il dopo Ranieri. E resta in bilico il futuro di Svilar - Un rebus senza fine quello sul nome del nuovo allenatore della Roma. Nei giorni scorsi i giallorossi hanno fatto un tentativo per Cesc Fabregas, ma il Como al momento ha alzato un muro che ... 🔗msn.com scrive

RANIERI parla del nuovo allenatore della Roma per la prossima stagione