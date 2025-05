Roma Ranieri | "L'allenatore sarà valido Ho smesso per far partire un progetto dateci fiducia serve tempo Gasperini"

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha parlato in un'intervista riguardo al futuro della squadra e alla necessità di instaurare un progetto valido. Con l'intento di rassicurare i tifosi, ha sottolineato l'importanza di avere pazienza e fiducia in un processo che richiede tempo, citando anche il suo rapporto con Gian Piero Gasperini. Chi guiderà i giallorossi nella prossima stagione?