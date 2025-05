Roma Ranieri | Pellegrini uno dei migliori centrocampisti mi dispiace del suo momento

Claudio Ranieri ha chiuso il capitolo della sua carriera da allenatore, pronto a intraprendere un nuovo percorso come dirigente. Intervistato a 90° Minuto, il tecnico ha riflettuto sulle sue esperienze, tra cui un particolare focus sull'abilità di Lorenzo Pellegrini, uno dei migliori centrocampisti attualmente in circolazione, esprimendo dispiacere per il suo momento difficile. Il viaggio di Ranieri nel calcio riserva ancora molte sorprese.

Claudio Ranieri ha ufficialmente concluso la sua carriera da allenatore ed è pronto ad iniziare la nuova vita da dirigente. Ai microfoni di 90° Minuto, l’ormai ex tecnico della Roma ha ripercorso le tappe della sua carriera, partendo dall’esperienza al Napoli: “ A Napoli ci sono stato il primo anno dopo Maradona. Dissi a Ferlaino che c’era un giocatore forte con noi: ‘Io punto su Zola’. I fatti, poi, mi hanno dato ragione “. Sulla decisione di ritirarsi: “ Ultima intervista da allenatore? È la prima da non allenatore! Mai più. Credo sia giusto. L’anno scorso ero sicuro di aver smesso e di stare tranquillo: avevo chiuso in bellezza, mi sembrava il finale giusto... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ranieri: “Pellegrini uno dei migliori centrocampisti, mi dispiace del suo momento”

Se ne parla anche su altri siti

Ranieri: Agli allenatori giovani va dato tempo. Poi a sorpresa su Pellegrini: Non lo riconosco; Roma, Pellegrini: Ringrazio tifosi per sostegno. Lavoro duro per farmi trovare al meglio; Lorenzo Pellegrini resta alla Roma: il messaggio ai tifosi; Ranieri: Spero che Pellegrini superi le difficoltà. Nuovo allenatore? Lo scopriremo vivendo.... 🔗Se ne parla anche su altri siti

Ranieri: “Pellegrini uno dei migliori centrocampisti italiani. Nuovo allenatore? Lo scopriremo solo vivendo…” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Si legge su msn.com

Ranieri: "Pellegrini è forte, mi dispiace per il suo momento". Poi sorvola sul nuovo tecnico - Il tecnico giallorosso durante l'intervista a 90esimo Minuto: "Lorenzo è uno dei migliori centrocampisti italiani, non so che cosa gli sia successo" ... 🔗ilromanista.eu scrive

L'analisi di Torino-Roma: dall'ultima di Ranieri lo spunto per Fabregas - La squadra che ha vinto domenica con il 433 era quella di De Rossi. E se l’allenatore fosse lo spagnolo quella sarebbe una buona base di partenza ... 🔗Riporta ilromanista.eu

L'Elogio Di #nesta A Ranieri e Ancelotti: Loro I Migliori Allenatori Del Mondo Tutti D'accordo?