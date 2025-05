Roma Ranieri non molla | Milan? I più forti in campionato ma non fanno squadra

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, commenta la recente sfida contro il Milan, sottolineando la forza individuale dei rossoneri nel campionato, ma evidenziando la mancanza di coesione come squadra. Le sue dichiarazioni offrono uno spaccato interessante sulle dinamiche del match e sulla filosofia calcistica della sua squadra, confermando la determinazione della Roma di lottare fino in fondo.

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni tornando a parlare del Milan, affrontato pochi giorni fa... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Roma, Ranieri non molla: “Milan? I più forti in campionato, ma non fanno squadra”

