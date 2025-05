Roma Ranieri annuncia | Con me non ci sarebbe futuro sul nuovo allenatore dico questo

Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, ha rilasciato dichiarazioni sul futuro della squadra e sul nuovo tecnico, sottolineando che senza di lui non ci sarebbe un futuro. Durante un evento, ha discusso dell'importanza della scelta del prossimo allenatore, evidenziando come questa decisione sia cruciale per il club. Ecco tutti i dettagli sulle sue parole e sul futuro giallorosso.

Le parole di Claudio Ranieri, ormai ex allenatore della Roma, sul possibile nuovo tecnico giallorosso. Tutti i dettagli in merito Claudio Ranieri ha parlato del nuovo allenatore della Roma a margine di un evento. NUOVO ALLENATORE – «Sarà una scelta valida. La cosa più importante è il motivo per cui ho smesso: per dare al nuovo allenatore la ... 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma, Ranieri annuncia: «Con me non ci sarebbe futuro, sul nuovo allenatore dico questo»

