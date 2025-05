Roma presidio organizzato a Pietralta contro lo stadio | Vogliamo il parco pubblico

Un presidio è stato organizzato a Pietralata per protestare contro la costruzione di un nuovo stadio, rivendicando l'importanza di un parco pubblico nella zona. Mentre il campionato è giunto al termine e la Roma si prepara ad affrontare diverse questioni interne, i tifosi si mobilitano per salvaguardare il proprio territorio e il verde urbano, sottolineando l’urgenza di soluzioni sostenibili per la comunità.

Chiuso il campionato, è tempo per la Roma di mettere da parte le questioni di campo, che hanno consegnato al club una comunque buona Europa League viste le premesse di inizio stagione, e concentrarsi su di un potpourri di questioni da risolvere. Ovviamente c'è quella dell'allenatore, che vede Gasperini come candidato forte, oltre al mercato e ad un progetto stadio che fatica a decollare. Il motivo è chiaramente riconducibile ai manifestanti contrari al nuovo impianto, e che proprio non ne vogliono sapere di mollare l'osso. Questa mattina verso le 7:00 è iniziato il presidio organizzato a Pietralta, nell'aria designata allo stadio, composto da decine di associazioni e comitati, in concomitanza con l'arrivo della ruspe per l'esecuzione dei sondaggi archeologici propedeutici all'inizio dei lavori...

