Roma Pd M5s e Avs il 7 giugno in piazza per Gaza

Il 7 giugno, Roma ospiterà una mobilitazione nazionale promossa da Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in supporto a Gaza. I leader dei tre partiti, Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, hanno unito le forze per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione attuale, invitando i cittadini a partecipare attivamente all'iniziativa.

I leader di Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 stelle e Partito democratico hanno annunciato ufficialmente una mobilitazione nazionale prevista per sabato 7 giugno a Roma. Angelo Bonelli, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni ed Elly Schlein, attraverso una dichiarazione condivisa, hanno lanciato l'appello: «Tutte e tutti a Roma sabato 7 giugno». La manifestazione sarà incentrata su una «piattaforma chiara», come spiegano gli organizzatori, ispirata ai contenuti della mozione parlamentare unitaria presentata dalle tre forze politiche. Il documento sollecita il governo italiano a riconoscere lo Stato di Palestina con i confini precedenti al 1967 e Gerusalemme come capitale condivisa, rafforzando la visione di due Stati che possano coesistere in condizioni di pace e sicurezza, e spingendo l'Unione europea a fare altrettanto, senza trascurare la salvaguardia del diritto di Israele alla sicurezza...

