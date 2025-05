Roma Lucio Caracciolo racconta la geopolitica di un nuovo mondo

Il 28 maggio 2025, Lucio Caracciolo, fondatore di Limes, sarà protagonista dell'evento "L’Ordine del Caos. Geopolitica del nuovo mondo" presso l'Open Space del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a Roma. L'incontro esplorerà le dinamiche geopolitiche attuali, evidenziando il ruolo cruciale degli Stati Uniti in un contesto globale in continua evoluzione. Un'occasione imperdibile per comprendere le sfide del nostro tempo.

Roma, 27 maggio 2025- Il fondatore di Limes sarà protagonista, mercoledì 28 maggio, de “L’Ordine del Caos”. Geopolitica del nuovo mondo”, ad Open Space del Consiglio Nazionale degli ingegneri, (Via XX settembre 5, Roma). “ La situazione è comunque in movimento. Solo gli americani sono in grado di spingere le parti almeno a una tregua. Gli europei certamente no, ma seguiranno se e quando si raggiungerà un accordo fra i contendenti.“ Lo ha affermato Lucio Caracciolo, direttore di Limes, a proposito dell’evoluzione delle potenziali trattative di pace per una risoluzione della crisi russo-ucraina. Il giornalista ha anche analizzato l’ipotesi di un ruolo di mediazione da parte del Vaticano... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

