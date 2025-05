Roma la rapina al distributore finisce in tragedia | accoltellato a morte un 35enne Caccia ai malviventi fuggiti in moto

Una rapina finita in tragedia ha scosso Tor San Lorenzo, vicino Roma, dove un dipendente di 35 anni di un distributore di carburanti è stato accoltellato a morte. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 maggio. I malviventi, fuggiti in moto, sono attualmente ricercati dalle forze dell'ordine, mentre la comunità è sotto shock per questo tragico evento.

Un dipendente di un distributore di carburanti è morto a seguito di una rapina all’impianto dove lavorava, a Tor San Lorenzo, sul litorale vicino a Roma. Il dramma è accaduto nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 maggio. Sul posto sono arrivati immediatamente soccorsi e forze dell’ordine, ma a nulla è servito l’intervento dei medici che hanno tentato di salvare il 35enne di origini indiane. L’uomo ha perso la vita dopo essere stato vittima di un accoltellamento. I carabinieri della compagnia di Anzio hanno avviato indagini avviando le ricerche di due persone viste fuggire a bordo di una moto... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Roma, la rapina al distributore finisce in tragedia: accoltellato a morte un 35enne. Caccia ai malviventi fuggiti in moto

